Kars'ta Silah ve Mühimmat Operasyonu: 4 Gözaltı

Kars'ta Silah ve Mühimmat Operasyonu: 4 Gözaltı
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Kars'ın Arpaçay ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri idari para cezası uygulandı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca yasa dışı silah ve mühimmat bulunduran şahısların yakalanmasına yönelik savcılık koordinesinde, Arpaçay'da 4 kişiye ait yayladaki çadır ve eklentilerinde operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 3.9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü 1 kurusıkı tabanca, 95 tabanca mühimmatı, 46 adet kurusıkı tabanca mühimmatı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası serbest bırakılan şüphelilerden birine 5729 sayılı kanuna muhalefet kapsamında 11 bin 977 TL idari para cezası uygulandı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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