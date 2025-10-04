Haberler

Kars'ta Silah Ticareti Operasyonu: 3 Tutuklama

Kars'ta Silah Ticareti Operasyonu: 3 Tutuklama
Kars'ta düzenlenen operasyonda uzun namlulu silah ve diğer silahlar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Kars'ta silah tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda uzun namlulu silah ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Susuz ilçesine bağlı Kayadibi köyünde yasa dışı silah ticareti yapıldığı bilgisi alındı.

Bunun üzerine harekete geçen KOM ekipleri, Kayadibi köyünde 1 ikametgaha operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramada "uzun namlulu silah, 1 pompalı tüfek, 2 uzun namlu şarjörü, 3 pompalı tüfek şarjörü ve 9 kartuş ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M. A. (43), V.A. (37) ve H.İ.A. (25) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
