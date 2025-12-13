Haberler

Kars merkezli 3 ilçede silah tacirlerine operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kars merkezli 3 ilçede silah tacirlerine operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta düzenlenen drone destekli operasyonda, Akyaka, Sarıkamış ve Selim'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. 10 kişi gözaltına alındı.

Silah tacirlerine yönelik drone destekli Kars merkezli Akyaka, Sarıkamış ve Selim'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince il merkezi ile birlikte Akyaka, Sarıkamış ve Susuz ilçelerinde yasa dışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik dron destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ikametgahlarda yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 8 şarjör ve 265 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli 10 kişi hakkında "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan adli ve idari işlem yapıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce silah tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'ye sarılarak aşağı itti, ben şok oldum

Olay sırasında evde olan Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'a jandarmadan 11 soru! İşte aylık geliri

Jandarmadan 11 soru! İşte Mehmet Akif Ersoy'un aylık geliri
Estetik bağımlısı sosyal medya fenomeninin şüpheli ölümü tartışma yarattı

Estetik bağımlısı fenomenin şüpheli ölümü, son paylaşımları olay oldu
Kartal'da polis merkezinde bir şahıs bekçiye saldırarak silahını almaya çalıştı

Karakolda ortalık bir anda karıştı! İşte dehşete düşüren anlar
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Mehmet Akif Ersoy'a jandarmadan 11 soru! İşte aylık geliri

Jandarmadan 11 soru! İşte Mehmet Akif Ersoy'un aylık geliri
Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın acı günü

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın acı günü
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
Isınmayan petek şikayetiyle daireye giden usta şoke oldu! Boruyu çekince gerçek ortaya çıktı

Bu da oldu! Petek tamirine giden usta gördüğüne inanamadı
Karadeniz'de 4.1, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

İki denizimizde dakikalar içinde peş peşe depremler
title