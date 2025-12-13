Kars merkezli 3 ilçede silah tacirlerine operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Silah tacirlerine yönelik drone destekli Kars merkezli Akyaka, Sarıkamış ve Selim'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince il merkezi ile birlikte Akyaka, Sarıkamış ve Susuz ilçelerinde yasa dışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik dron destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ikametgahlarda yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 8 şarjör ve 265 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli 10 kişi hakkında "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan adli ve idari işlem yapıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce silah tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam edeceği öğrenildi. - KARS