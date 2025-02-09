Kars'ta Seyir Halindeki Hafif Ticari Araç Yangın Çıkardı
Kars'ta İnönü Caddesi'nde seyir halindeki bir hafif ticari araç aniden alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı, ancak araç kullanılamaz hale geldi.
Kars'ta seyir halindeki hafif ticari araç aniden alev aldı. Alev alev yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, İnönü Caddesi'nde seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmından aniden dumanlar çıkmaya başladı. Çıkan yangında alevler kısa sürede aracı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi. - KARS