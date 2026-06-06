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Kars Emniyeti'nden dolandırıcılığa karşı bilinçlendirme seferberliği

Kars Emniyeti'nden dolandırıcılığa karşı bilinçlendirme seferberliği
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Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iletişim yoluyla dolandırıcılığı önlemek için banka şubeleri ve ATM noktalarında vatandaşları bilgilendirdi, broşür dağıttı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek ve vatandaşların farkındalığını artırmak amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Kent merkezinde yürütülen faaliyetler kapsamında banka şubeleri ve ATM noktalarını ziyaret eden polis ekipleri, banka personeli, özel güvenlik görevlileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek son dönemde sıkça karşılaşılan dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Ekipler tarafından yapılan bilgilendirmelerde, kendisini polis, asker, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtan şahısların taleplerine kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca telefon, kısa mesaj ve sosyal medya uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması, kişisel bilgilerin ve banka hesap bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmaması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Bilinçlendirme çalışmaları sırasında banka çalışanları ve özel güvenlik görevlilerine de şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde ilgili birimlere hızlı şekilde bilgi vermelerinin önemi anlatıldı. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için dikkat etmeleri gereken hususlar detaylı olarak aktarılırken, dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla benzer farkındalık çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirterek, şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi veya en yakın kolluk birimine başvurulması çağrısında bulunuldu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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