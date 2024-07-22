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Kars'ta Polis Asayiş Uygulamaları Devam Ediyor

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Kars İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde yapılan asayiş uygulamaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Uygulamalar kapsamında birçok kişi sorgulandı, kaçaklar yakalandı ve iş yerleri denetlendi. Kars Valiliği, asayiş uygulamalarının aralıksız devam edeceğini açıkladı.

Kars'ta polisin asayiş uygulamaları sürüyor, kent genelinde yapılan uygulamalar vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde umuma açık yerler, metruk binalar, meydanlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde 27 ekip ve 87 polisin katılımıyla uygulama yapıldı.

Yapılan uygulamalarda 2 bin 741 kişi sorgulandı. 1 yoklama kaçağı yakalandı. 20 park ve bahçe, 16 metruk bina, 12 umuma açık mekan kontrol edildi. 12 iş yeri ise denetlendi.

Polis ekiplerince yapılan uygulamada, bin 455 araç kontrol edilirken, trafik yönünden kusurlu görülen 13 araca ilgili maddelerden toplam 53 bin 36 TL. idari para cezası kesildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde asayiş uygulamalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi. Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'den yapılan yazılı açıklamada; "İl Emniyet Müdürlüğümüz, halkımızın huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına aralıksız ve titizlikle devam etmektedir" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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