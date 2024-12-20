Üye Girişi
Haberler
ABD, Türkiye'ye Gazprom yaptırımında muafiyet tanıdı
Türkiye doğal gazda istediğini aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
Erdoğan'ın ziyareti için hava ve karadan koruma kalkanı oluşturulacak
Husiler, İsrail'e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız
İsrail'e açık açık meydan okudular
Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
Suriyelilerin dönüşüyle ilgili 2 aşamalı plan

Kars'ta Patoz Makinesinden Kalaşnikof Silah Çıktı

Kars'ta Patoz Makinesinden Kalaşnikof Silah Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta düzenlenen operasyonda bir patoz makinesinin içinden AK-47 Kalaşnikof marka silah ve mühimmat bulundu. İki şahıs gözaltına alınırken, bir kişi tutuklandı.

Kars'ta patoz makinesi içerisinden saman yerine Kalaşnikof marka uzun namlulu silah çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kent merkezinde ve merkeze bağlı Gelirli köyünde 2 ikametgaha eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda şüpheli 2 kişi gözaltına alınırken, köydeki ikametgahta yapılan aramada bahçede bulunan patoz makinesi içerisine saklanmış 1 AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirilirken, ikametgahlarda yapılan detaylı aramalarda ise 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 şarjör ve 100 fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili 2 kişi '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli 2 kişi buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüphelilerden H.O. (46) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Survivor afişinde yer verilen isim fragmanda yok
img

El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor
img

İstanbulluların bitmek bilmeyen çilesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
Yük treni işçi servisine çarptı
Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
Aylar sonra kaleye geçtiği maçta kabusu yaşadı
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Çırılçıplak oturup film izleyerek tarihe geçtiler
Tarihte bir ilk: Çırılçıplak oturup izlediler
ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak
ABD basınından Suriye iddiası! Esad sonrası bir ilk yaşanacak

Son Dakika Haberleri

Serdal Adalı kimdir? Serdal Adalı kaç yaşında, nereli? Motorine zam gelecek mi? 20-21 Aralık güncel motorin fiyatı ne kadar olacak? BİM AKTÜEL 20 ARALIK KATALOĞU! 20 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var? EMEKLİ ZAM HABERLERİ! Yeni yılda emekli maaşları ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) emekli maaş zammı nasıl hesaplanır? Resul Emrah Şahan kimdir? Halk Tv konuğu Resul Emrah Şahan kaç yaşında, nereli? Yılmaz Morgül kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yılmaz Morgül kaç yaşında, nereli? ATV CANLI İZLE 20 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? CUMA NAMAZI saat kaçta? 20 ARALIK Cuma kaçta okunacak? İl il cuma namazı saatleri! EN YENİ CUMA MESAJLARI 20 ARALIK | Resimli, ayetli, dualı ve anlamlı Cuma mesajları! 19 Aralık MasterChef kim kazandı? MasterChef'te dün akşam 4. ceketi alan belli oldu! Cuma namazı nasıl kılınır? Adım adım cuma namazı kılınışı! Cuma namazı kaç rekâttır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.