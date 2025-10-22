Haberler

Kars'ta Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri Artırıldı

Kars'ta Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri Artırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, polis ekipleri okul çevrelerinde uyuşturucu, şiddet ve asayiş olaylarına karşı sıkı denetimler uyguluyor. Veliler, bu uygulamalardan memnun olduklarını belirtiyor.

Kars'ta, eğitim-öğretimin başlamasıyla birlikte, polis ekipleri okulların çevresinde yoğun denetimlerde bulunuyor. Polis ekipleri, okul çevresinde güvenliği sağlamak için uyuşturucu, şiddet ve asayiş olaylarına karşı sıfır tolerans politikası uyguluyor.

Polis ekipleri, okulların çevresinde görev alarak okulla ilgisi olmayan kişileri bölgeden uzaklaştırıyor. Ayrıca okullar bölgesinde bulunan internet kafe, oyun salonu, şans oyunları bayii, kafe, kıraathane, tekel bayii ve büfeler denetimi yapılıyor.

Özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde okul çevresinde yoğun bir şekilde devriye gezen ekipler, şüpheli durumlara karşı anında müdahale ediyor.

"Öğrenci velileri memnun"

Öte yandan Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü'nce okul çevrelerinde alınan güvenlik önlemleri veliler arasında memnuniyetle karşılanıyor. Veliler, polis ekiplerine destek vererek uygulamaların sürmesini istiyor. Kars polisinin titiz çalışmaları, toplumun huzurunun ve güvenin artmasına önemli katkı sağlıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş

Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş
Çağlar Ertuğrul'dan bornozlu fotoğraf açıklaması: Oltaya gelenler olmuş

Bornozlu kare ortalığı karıştırdı, işin aslı çok geçmeden netleşti
Ebru Gündeş'in evliliği ihanet yüzünden mi bitti? İddialar sonrası açıklama geldi

Ünlü türkücüden yasak aşk ve otel iddialarına yanıt
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
Öğrencisinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı

Öğrencisine kabusu yaşatan öğretmen tutuklandı
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı: Küresel güveni zedeliyor

Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.