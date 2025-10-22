Kars'ta Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri Artırıldı

Kars'ta, eğitim-öğretimin başlamasıyla birlikte, polis ekipleri okulların çevresinde yoğun denetimlerde bulunuyor. Polis ekipleri, okul çevresinde güvenliği sağlamak için uyuşturucu, şiddet ve asayiş olaylarına karşı sıfır tolerans politikası uyguluyor.

Polis ekipleri, okulların çevresinde görev alarak okulla ilgisi olmayan kişileri bölgeden uzaklaştırıyor. Ayrıca okullar bölgesinde bulunan internet kafe, oyun salonu, şans oyunları bayii, kafe, kıraathane, tekel bayii ve büfeler denetimi yapılıyor.

Özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde okul çevresinde yoğun bir şekilde devriye gezen ekipler, şüpheli durumlara karşı anında müdahale ediyor.

"Öğrenci velileri memnun"

Öte yandan Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü'nce okul çevrelerinde alınan güvenlik önlemleri veliler arasında memnuniyetle karşılanıyor. Veliler, polis ekiplerine destek vererek uygulamaların sürmesini istiyor. Kars polisinin titiz çalışmaları, toplumun huzurunun ve güvenin artmasına önemli katkı sağlıyor. - KARS