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Kars'ta Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Kars'ta Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi
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Kars İl Jandarma Komutanlığı, öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenleyerek, trafik kuralları ve güvenliği hakkında bilgilendirme yaptı.

Kars'ta jandarma ekiplerince öğrencilere yönelik trafik eğitimi verildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, Trafik Eğitim Parkı'nda, 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında, Tekneli köyü ilkokulu öğrencilerine yönelik Trafik ile ilgili tanımlar, Trafik işaretleri, Trafik güvenliği ve Okul servis araçlarında ve toplu taşıma araçlarında uyulması gereken genel kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Uygulamalı olarak verilen eğitimlerde öğrenciler hem eğlendi, hem de trafik kuralları hakkında bilgi sahibi oldu. Jandarma ekiplerince trafik eğitimlerinin devam edeceği öğrenildi. - KARS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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