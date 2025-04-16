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Kars'ta Nisan Ayında Beklenmedik Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

Kars'ta Nisan Ayında Beklenmedik Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı
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Kars'ta nisan ayında etkili olan kar yağışı, sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Yolarda mahsur kalan vatandaşların yardımına İl Özel İdare'nin karla mücadele ekipleri yetişti.

Kars'ta kar yağışı ulaşımı aksattı. Yollarda mahsur kalan sürücülerin yardımına İl Özel İdare ekipleri yetişti.

Kars'ta nisan ayında etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Havaların ısındığını düşünerek araçlarına yazlık lastiklerini taktıran sürücüler, kar yağışıyla birlikte neye uğradıklarını şaşırdı. Kars-Ani kara yolunda kar yağışı ve tipiden dolayı onlarca araç yollarda mahsur kaldı. Araçlardan inen vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yollarda mahsur kalan vatandaşların yardımına yetişti. Kar küreme çalışması yapan ekipler kara yolunda ulaşımı sağladı. Kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor. - KARS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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