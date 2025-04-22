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Kars'ta Motosiklet Sürücülerine 'Bir Kural Bir Ömür' Eğitimi

Kars'ta Motosiklet Sürücülerine 'Bir Kural Bir Ömür' Eğitimi
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Kars'ın Akyaka ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği tarafından motosiklet sürücülerine yönelik 'Bir Kural Bir Ömür' projesi kapsamında güvenli sürüş teknikleri eğitimi verildi. Eğitimde kask kullanımı ve trafik işaretlerine uyum gibi konulara değinildi.

Kars'ta motosiklet sürücüleri "Bir Kural Bir Ömür" Projesi ile bilgilendirildi.

Kars'ın Akyaka ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği, ekiplerince İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bir Kural Bir Ömür" projesi kapsamında motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirme ve eğitim verildi.

Trafik ekiplerince, motosiklet sürücülerine yönelik Ahmet Arslan Caddesi Tren İstasyonu önünde verilen eğitimde,

güvenli sürüş teknikleri, kask kullanımı, trafik işaretlerine uyum ve sürüş esnasında dikkat edilmesi gereken diğer hususlar hakkında teorik ve pratik eğitimler verildi.

Akyaka İlçe Emniyet Amirliği'nce bu tür eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi.

Bu tür eğitimlerin trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerin güvenliğinin artırılması açısından büyük önem taşıdığı bildirildi. - KARS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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