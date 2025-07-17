Kars'ta Kurt Saldırısı: Onlarca Koyun Telef Oldu

Kars'ın Kağızman ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan sürüdeki onlarca koyun telef oldu.

Olay Kağızman'a bağlı Böcüklü köyünde meydana geldi. Merada gece saatlerinde yayılan koyun sürüsü, kurt sürüsünün saldırısına uğradı. Çobanların uyuduğu anı fırsat bilen kurtlar, koyunları birer birer avladı. Sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıkan manzara, köy halkını ve bölgedeki çiftçileri derinden üzdü. Yaklaşık 100 koyunun kayıp olduğu sürüde onlarca koyun ise telef oldu. Köylüler yetkililerden yardım bekliyor. - KARS