Kars'ta Kurt Saldırısı: Onlarca Koyun Telef Oldu
Kars'ın Kağızman ilçesindeki Böcüklü köyünde gece saatlerinde meydana gelen olayda, kurt sürüsünün saldırısına uğrayan koyun sürüsünde yaklaşık 100 koyun kayboldu, onlarcası telef oldu. Köylüler yetkililerden yardım bekliyor.
Kars'ın Kağızman ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan sürüdeki onlarca koyun telef oldu.
Olay Kağızman'a bağlı Böcüklü köyünde meydana geldi. Merada gece saatlerinde yayılan koyun sürüsü, kurt sürüsünün saldırısına uğradı. Çobanların uyuduğu anı fırsat bilen kurtlar, koyunları birer birer avladı. Sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıkan manzara, köy halkını ve bölgedeki çiftçileri derinden üzdü. Yaklaşık 100 koyunun kayıp olduğu sürüde onlarca koyun ise telef oldu. Köylüler yetkililerden yardım bekliyor. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa