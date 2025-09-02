Haberler

Kars'ta Kuduz Vakası: Dağpınar Beldesi Karantinaya Alındı

Kars'ın Digor ilçesinde bir köpeğin tilki ile boğuşmasının ardından kuduz tespit edildi. Ardından, Dağpınar beldesinde karantinaya alındı ve 6 ay boyunca kedi ve köpeklerin giriş çıkışı yasaklandı.

Kars'ta tilki ile köpeğin boğuşmasında kuduz vakası tespit edilirken, bir belde karantinaya alındı.

Kars'ın Digor ilçesi Dağpınar beldesinde hayvanlarını otlatan besicinin köpeği bir tilki ile boğuştu. Bir süre sonra köpeğinin öldüğünü gören besici, durumu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Beldeye gelen ekiplerce alınan numuneden köpeğin kuduz olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Dağpınar beldesinde karantina uygulaması başlatılırken, beldeye 6 ay boyunca kedi ve köpek giriş çıkışı yasaklandı. Ayrıca ekipler besicinin tüm hayvanlarını olası hastalığa karşı aşıladı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
