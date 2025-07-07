Kars'ta Kaybolan Çocuk Bodrumda Uyurken Bulundu
Kars'ta ablasını ziyarete gittikten sonra kaybolan 8 yaşındaki Melih Özkemesen, oturdukları binanın bodrumunda uyurken bulundu. Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kars'ta ablasını ziyarete gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan çocuk evlerinin bodrumunda uyurken bulundu.
Kars'ta ailesi tarafından kaybolduğu bildirilen Melih Özkemesen (8), oturdukları binanın bodrum katında, uyurken bulundu. Yaklaşık 4 saat sonra bulunan Melih Özkesemen'in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kesemen'in eve geldiğinde kapının kilitli olmasından dolayı bodruma inerek uyuduğu kaydedildi. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa