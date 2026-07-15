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Kars'ta kasten öldürmeye teşebbüs soruşturmasında bir tutuklama, bir şüpheliye ev hapsi

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Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nün kasten öldürmeye teşebbüs soruşturmasında bir şüpheli tutuklanırken, diğerine ev hapsi verildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nün kasten öldürmeye teşebbüs olayına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında mahkeme kararını verdi. Soruşturma kapsamında bir şüpheli tutuklanırken, diğer şüpheli hakkında ev hapsi tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen şüphelilerden A.B. isimli şahıs hakkında Sulh Ceza Hakimliği tarafından ev hapsi kararı verildi. Şüpheli, adli kontrol tedbiri kapsamında ikametine bırakıldı.

Aynı dosya kapsamında hakim karşısına çıkarılan C.B. isimli şüpheli ise Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Kars Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Emniyet birimlerince yürütülen soruşturmanın, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi. Adli süreç kapsamında elde edilen deliller ve yapılan değerlendirmeler doğrultusunda şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulandığı belirtildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden olaylara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği, suç ve suçlulara yönelik operasyonların aralıksız devam edeceği ifade edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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