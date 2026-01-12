Haberler

Kars'ta kar kaplanlarının 2 bin 100 rakımda zorlu mesaisi

Kars'ta kar kaplanlarının 2 bin 100 rakımda zorlu mesaisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı İbiş köyünde, yoğun kar ve dondurucu soğuklarla mücadele eden 'Kar Kaplanları', kapalı köy yollarını açmak için 24 saat boyunca çalışıyor. Ekipler, hastalar ve öğrencilerin ulaşımını sağlamak için zor şartlara rağmen seferberlik içinde.

Kars'ta kar kaplanlarının 2 bin 100 rakımlı köy yollarında karla mücadelesi gece gündüz demeden devam ediyor.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı İbiş köyünde bölgede "Kar Kaplanları" olarak bilinen İl Özel İdaresi'ne bağlı Akyaka Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için seferber oldu. Yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığı ve dondurucu soğuklar, çalışmaları güçleştirse de ekipler ulaşımın aksamaması için yoğun bir çaba sarf ediyor.

"Yüksek rakımda çetin şartlar"

Deniz seviyesinden 2 bin 100 metre yükseklikte bulunan Akyaka'nın İbiş köyünde, tipi nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman sıfıra kadar düşüyor. Ekipler, sadece yolları açmakla kalmayıp, yoğun kış şartlarında mahsur kalan araçlara ve hastalara ulaşmak için de zamanla yarışıyor. Özel İdare ekiplerinin her zaman canla başla mücadele ettiğini ifade eden İbiş köyünden Memet Toptaş, "Akyaka Özel İdaremiz sağ olsun gece gündüz demeden yollarımızı açıyor. Gece saat 01.00-02.00 hastamız olur, öğrencimiz sabah okula gider, hiç bu güne kadar mağdur olmadık. 24 saat bizlerin hizmetindedir. 2 metre kar var ama ne zaman arasak sisli olsun, kar yağışlı olsun, gece gündüz demeden, her türlü imkanı bize sunuyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Yoğun kış şartlarında vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele çalışmaları yürüttüklerini belirten Akyaka Özel İdare Şefi Murat Çelik, "Şuan Akyaka İbiş köyündeyiz, İbiş Akyaka'ya 32 kilometre uzaklıkta, 2 bin 100 rakımı var. Yollarımızı açtık, vatandaşlarımızı mağdur etmedik. Hizmetimiz devam ediyor. Allah devletimize zeval vermesin. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Öte yandan, Akyaka'nın bazı bölgelerinde kar kalınlığı 2 metreyi buluyor. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede kar kaplanlarının karla mücadelesi sürüyor. Kar kaplanları yolları sürekli açık tutabilmek için aralıksız çalışıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi

Görüntü bugün kaydedildi! Komşuda korkulan senaryo gerçek oluyor
İran'da polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı

İç savaşa sürüklenen İran'da herkesin telefonuna bu mesaj geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında

Kara Kuvvetleri'ne operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında
Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor

Futbolseverler ekran başına! 3 gün sürecek heyecan yarın başlıyor
Sadettin Saran'dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest

Bu yağmurlukların parasını kimin ödediği ortaya çıktı
İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat

İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında

Kara Kuvvetleri'ne operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var

İtirafçı olmak için başvuru yaptı: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var