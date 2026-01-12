Kars'ta kar kaplanlarının 2 bin 100 rakımda zorlu mesaisi

Kars'ta kar kaplanlarının 2 bin 100 rakımlı köy yollarında karla mücadelesi gece gündüz demeden devam ediyor.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı İbiş köyünde bölgede "Kar Kaplanları" olarak bilinen İl Özel İdaresi'ne bağlı Akyaka Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için seferber oldu. Yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığı ve dondurucu soğuklar, çalışmaları güçleştirse de ekipler ulaşımın aksamaması için yoğun bir çaba sarf ediyor.

"Yüksek rakımda çetin şartlar"

Deniz seviyesinden 2 bin 100 metre yükseklikte bulunan Akyaka'nın İbiş köyünde, tipi nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman sıfıra kadar düşüyor. Ekipler, sadece yolları açmakla kalmayıp, yoğun kış şartlarında mahsur kalan araçlara ve hastalara ulaşmak için de zamanla yarışıyor. Özel İdare ekiplerinin her zaman canla başla mücadele ettiğini ifade eden İbiş köyünden Memet Toptaş, "Akyaka Özel İdaremiz sağ olsun gece gündüz demeden yollarımızı açıyor. Gece saat 01.00-02.00 hastamız olur, öğrencimiz sabah okula gider, hiç bu güne kadar mağdur olmadık. 24 saat bizlerin hizmetindedir. 2 metre kar var ama ne zaman arasak sisli olsun, kar yağışlı olsun, gece gündüz demeden, her türlü imkanı bize sunuyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Yoğun kış şartlarında vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele çalışmaları yürüttüklerini belirten Akyaka Özel İdare Şefi Murat Çelik, "Şuan Akyaka İbiş köyündeyiz, İbiş Akyaka'ya 32 kilometre uzaklıkta, 2 bin 100 rakımı var. Yollarımızı açtık, vatandaşlarımızı mağdur etmedik. Hizmetimiz devam ediyor. Allah devletimize zeval vermesin. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Öte yandan, Akyaka'nın bazı bölgelerinde kar kalınlığı 2 metreyi buluyor. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede kar kaplanlarının karla mücadelesi sürüyor. Kar kaplanları yolları sürekli açık tutabilmek için aralıksız çalışıyor. - KARS