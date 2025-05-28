Kars'ta Kamyonet Çarpışması: 3 Yaralı, 1 Hayvan Telef

Kars'ta Kamyonet Çarpışması: 3 Yaralı, 1 Hayvan Telef
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Kars-Ardahan-Digor kavşağında meydana gelen trafik kazasında iki kamyonet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, bir büyükbaş hayvan telef oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kars'ta biri hayvan yüklü iki kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı, 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kaza, Kars-Ardahan- Digor kavşağında meydana geldi. K.K. idaresindeki 34 YN 3456 plakalı kamyonet, Kars- Ardahan kara yolu Digor kavşağı mevkiinde Ş.Ö. yönetimindeki 06 BG 8934 plakalı hayvan yüklü kamyonetle çarpıştı. Kamyonetlerden biri yan yatarken, diğeri refüje çıktı. Feci kazada 3 kişi yaralanırken, devrilen kamyondaki 1 büyükbaş hayvan telef oldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kamyonette bulunan diğer hayvanların araziye kaçtığı öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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