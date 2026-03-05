Haberler

Kars'ta kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Güncelleme:
Kars-Kağızman Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kamyon şarampole devrildi. Yaralanan sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti.

Kars'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza; Kars-Kağızman Karayolunda meydana geldi. Kars'tan Kağızman'a seyir halindeki kamyon, Koyunyurdu köyü bölgesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkaran şarampole uçtu. Şarampole uçarak yan yatan kamyonda sürücü yaralandı. Durumun vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale etti. Kazada sürücü hafif yaralanırken, kamyon da maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
