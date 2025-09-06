Kars'ta Kalp Krizi Geçiren Vatandaşın Cenazesi AFAD ile İndirildi

Kars'ta Yaylada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden vatandaşın cenazesini AFAD ekipleri tarafından 4 saatlik çalışmaya indirdi.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Yellikıran köyü yaylasında kalp krizi geçiren vatandaşın cenazesi, AFAD'a ait özel araçla yayladan indirildi. İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yellikıran köyü yaylasında Vahdettin Ataş (65) kalp krizi geçirdi. Yaylada bulunan vatandaşlar cenazeyi indiremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Zorlu arazi şartları sebebiyle bölgeye UMKE sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Jandarma ve UMKE'nin olay yerine ulaşamaması üzerine AFAD Kars İl Müdürlüğündeki özel arazi aracı bölgeye gönderildi. Burada yapılan incelemede Ataş'ın öldüğünü belirledi. Yolun her iki tarafı da uçurum olan yaklaşık 20 kilometre yolu aşan araç yayladaki cenazeyi alarak köye nakletti.

Vahdettin Ataş'ın cenazesi otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesine buradan da Ankara'ya götürüldü. - KARS