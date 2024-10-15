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Kars'ta Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu: 8 Gözaltı

Kars'ta Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu: 8 Gözaltı
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Kars Emniyet Müdürlüğü, Kağızman ve Sarıkamış'ta düzenlenen eşzamanlı operasyonda, kaçak içki ve sigara imalatı yapan 8 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda toplam 30 litre sahte alkollü içki ve çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Kars merkezli Kağızman ve Sarıkamış'ta kaçak içki imal ederek satışının yapıldığı adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kars merkezli Kağızman ve Sarıkamış'ta düzenlenen operasyonda kaçakçılara darbe vuruldu.

Kaçak içki üretimi ve satışını yapan 8 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 60 şişe halinde toplam 30 litre sahte alkollü içki, 430 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin doldurulmuş makaron, 4 gümrük kaçağı cep telefonu ve 2 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Şüpheli 8 kişi gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli 8 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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