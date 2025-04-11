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Kars'ta İranlı Uyuşturucu Kuryesi Yakalandı

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Kars'ta düzenlenen operasyonda, İranlı kuryenin makatında 105 gram Metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan kurye, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

Kars'ta İranlı kuryenin makatından uyuşturucu çıktı

KARS - İranlı uyuşturucu kuryesi makatında taşıdığı uyuşturucuyla Kars'ta yakalandı. İranlı kuryenin makatından 105 gram Metamfetamin çıktı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kurye şahıslara yönelik yapılan operasyon düzenlendi.

Narkotik ekiplerince yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda İranlı kurye yakalanarak gözaltına alındı. Kuryenin hareketlerinden şüphelenen polis, kuryeyi hastaneye götürdü. Burada İranlı kuryenin yapılan iç beden muayenesinde makatında cisim olduğu anlaşıldı. Kuryenin makatında bulunan 105,98 gram Metamfetamin gerçekleştirilen cerrahi müdahaleyle müdahale ile çıkarıldı.

Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen kurye, çıkarıldığı mahkemece "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - 3.Sayfa
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