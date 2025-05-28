Kars'ta Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kars'ta Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
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Kars'ta Vali Ziya Polat başkanlığında düzenlenen toplantıda, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapılan asayiş-güvenlik uygulamaları, sınır güvenliği ve düzensiz göç konuları değerlendirildi.

Kars'ta Vali Ziya Polat'ın başkanlığında "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilik Toplantısı Salonu'nda düzenlenen toplantıya ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda; halkın huzur ve güvenliğini sağlamak üzere kolluk kuvvetlerince kent genelinde gerçekleştirilen genel asayiş-güvenlik uygulamaları, sınır güvenliği, düzensiz göç konuları değerlendirildi.

Toplantıda alınan tedbirler de masaya yatırıldı. Vali Ziya Polat, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak adına emniyet ve jandarma ekiplerinin mesai mevhumu gözetmezsin görevlerinin başında olduğunu vurguladı.

Yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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