Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Kars İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen fuhuş operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alınırken, fuhşa zorlandığı tespit edilen 21 kadın kurtarıldı.

  • Kars'ta düzenlenen operasyonda fuhşa zorlandığı belirlenen 18 yabancı uyruklu ve 3 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 21 kadın kurtarıldı.
  • Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 17 fişek, 72 bin TL ve 400 euro para, 45 cep telefonu ele geçirildi.
  • Operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, "fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama" suçlarını işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

140 POLİS İLE EŞ ZAMANLI BASKIN

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 2 alkollü mekân ve 2 apart işletmeye, dron destekli ve 140 polisin katılımıyla şafak vakti eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında önceden tespit edilen konaklama yerleri ve eğlence mekânları didik didik arandı.

21 KADIN KORUMA ALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, fuhşa zorlandığı ve mağdur edildiği belirlenen 18 yabancı uyruklu ve 3 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 21 kadın ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kadınlar, emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından; 18 yabancı uyruklu mağdur kadın deport işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. 3 Türk uyruklu mağdur kadının ise ifadesine başvuruldu.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 17 fişek, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temininden elde edildiği değerlendirilen 72 bin TL ve 400 euro para, 45 cep telefonu, 1 döner bıçağı, 4 tablet, 1 laptop, 1 mekâna ait kamera kayıt cihazı, 2 bilgisayar kasası ve 1 fotoğraf makinesi ele geçirildi.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 3 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen S.Ç. (26), F.Ü. (31), T.İ. (44), E.B. (62), R.Ş. (59), E.G. (38), S.Y. (48), S.Y. (45), E.B. (43), D.R. (36), G.F. (40) ve O.Ç. (33) olmak üzere toplam 12 kişi, sevk edildikleri Kars Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kars Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

