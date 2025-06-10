Kars'ta Elektrik Direğindeki Kedi Kurtarıldı

Kars'ta Elektrik Direğindeki Kedi Kurtarıldı
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Kars'ın Digor ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ve elektrik ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Kars'ta elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

KARS - Kars'ta elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı.

Kars'ın Digor ilçesine İlçeye bağlı Karabağ köyünde 1 kedi elektrik direğine tırmandı. Direğin tepesinde mahsur kalan kediyi köylüler indiremeyince durum itfaiye ve Aras EDAŞ ekiplerine bildirdi.

Köye gelen Digor İtfaiye Müdürlüğü ekipleri gerekli hazırlıkları yaparken, ARAS elektrik ekipleri ise direklerdeki akımı kesti. Daha sonra İtfaiye ekipleri, itfaiye yangın merdiveni ile direkte mahsur kalan kediye ulaştı. 26 derece sıcak altında uzun süre bekleyen kedi yapılan çalışmalarla kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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