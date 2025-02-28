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Kars'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı

Kars'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı
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Kars'ta düzenlenen operasyon sırasında 6 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. İş yeri sahibi hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı. Toplamda 7 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Ağrı Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Kars'ta bir işyerinde 6, yapılan uygulamada 1 olmak üzere 7 düzensiz göçmen yakalandı. Bir kişi hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce bir işyerinde göçmenlerin bulunduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine harekete geçen polis, işyerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramada 6 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. İş yeri sahibi F.A. (32) hakkında Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan adli başlatıldı.

Yine kent genelinde genelinde yapılan uygulamalarda yakalanan 1 Afganistan uyruklu şahısla birlikte yakalanan toplam 7 düzensiz göçmen Ağrı Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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