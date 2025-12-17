Haberler

Kars'ta bagaja istiflenen düzensiz göçmenler jandarma yakalandı

Güncelleme:
Kars'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, araçların bagajında gizlenmiş 28 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatörlük yapan 3 kişi gözaltına alındı. Düzensiz göçmenlere ve organizatörlere ağır para cezaları uygulandı.

Kars'ta araçların bagajına balık gibi istiflenerek Türkiye'ye sokulmak istenen 28 düzensiz göçmen, jandarmaya yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca düzensiz göçmenleri para karşılığında, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokarak, insan ticareti yapan organizatörlerin faaliyetlerini deşifre etmek ve ilgili kişileri yakalamak için başlatılan operasyonlar aralıksız sürüyor.

Jandarma ekiplerince yapılan koordineli çalışmalar da düzensiz göçmenleri sevk etmek için organizatörlük yaptığı tespit edilen şüpheli 3 kişi ile araçların bagajında üst üste saklanan 28 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, düzenlenen operasyon ile Kağızman'da yakalandı.

Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen 3 organizatör ve 28 düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı. İşlemleri tamamlanan organizatörler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu' teslim edildi.

Ayrıca 6458 sayılı kanun kapsamında 3 organizatöre (26 bin 180 TL), 28 düzensiz göçmene 657 bin 280 TL) idari para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Jandarma Komutanlığımız halkımızın huzur ve güvenliği ile emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" denildi. - KARS

