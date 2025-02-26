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Kars'ta Çığ Tehlikesi: Kurtarma Ekipleri Son Anda Kurtuldu

Kars'ta Çığ Tehlikesi: Kurtarma Ekipleri Son Anda Kurtuldu
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahsur kalan aracı kurtarmaya giden ekipler, çığ tehlikesiyle karşılaştı. Kepçe operatörünün son anda yaptığı manevra ile çığdan kurtulan ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası mahsur kalan vatandaşları güvenli bir şekilde kurtardı.

Kars'ta mahsur kalan aracı kurtarmaya giden ekipler, çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyü yolunda araçlarında mahsur kalan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Özel İdare ekipleri yol açarak mahsur kalan araca ulaşmaya çalıştı. Ancak yol açıldığı sırada dağdan kopan kar kütlesi ekiplerin üzerine geldi. Son anda çığ geldiğini gören kepçe operatörü geri manevra yaparak çığdan kaçmayı başardı. O anlar araçta mahsur kalan vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Ekipler yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yolu açarak mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Vatandaşlar ise daha sonra yoluna devam etti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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