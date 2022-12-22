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Balık istifi yolculuk! 5 kişilik otomobilden 15 kişi çıktı

3. Sayfa Haberleri

Kars'ta bir otomobile balık gibi istiflenen 14 düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı. Sürücüyle birlikte 15 kişinin çıkarıldığı araçta uyuşturucu ve bir adet de silah bulundu.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Digor yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Durdurulan araç içerisinde 14 düzensiz göçmen ve organizatörleri olduğu tespit edilen şüphe 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Balık istifi yolculuk! 5 kişilik otomobilden 14 düzensiz göçmen çıktı

UYUŞTURUCU VE SİLAH DA BULUNDU

Araçta yapılan detaylı aramada, 6 gram uyuşturucu madde ve 1 ruhsatsız silah ele geçirildi. Yurda kaçak yollardan geçtiği anlaşılan düzensiz göçmenler yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, organizatörleri olduğu tespit edilen şüpheli ise adli makamlara teslim edildi.

Balık istifi yolculuk! 5 kişilik otomobilden 14 düzensiz göçmen çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Kars 3. Sayfa Haberler

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