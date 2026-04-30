Kars'ta bağımlılıkla mücadelede kararlılık mesajı

Kars Valisi Ziya Polat'ın başkanlığında düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı", ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı.

"İl eylem planları masaya yatırıldı"

Toplantıda; "Uyuşturucu ile Mücadele İl Eylem Planı", "Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele İl Eylem Planı" ve "Tütün Bağımlılığı ile Mücadele İl Eylem Planı" çerçevesinde 2026 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarında gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirildi. Ayrıca önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar, hedefler ve stratejiler üzerinde durularak kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

"Kurumlar arası koordinasyon vurgusu"

Toplantıda, bağımlılıkla mücadelede etkin sonuçlar alınabilmesi için kamu kurumları, yerel yönetimler ve ilgili paydaşlar arasındaki koordinasyonun artırılmasının önemine dikkat çekildi. Yürütülen çalışmaların sahadaki etkisinin artırılması, farkındalık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve risk gruplarına yönelik önleyici hizmetlerin güçlendirilmesi konuları öncelikli başlıklar arasında yer aldı.

"Gençlerimizi korumak önceliğimiz"

Vali Ziya Polat, toplantıda yaptığı değerlendirmede özellikle çocukların ve gençlerin her türlü bağımlılıktan korunmasının en önemli hedef olduğunu vurguladı.

Polat, bağımlılıkla mücadelenin taviz verilmeden, kararlılıkla ve titizlikle sürdürüleceğini belirterek, ilgili kurumlara; Mücadelenin her alanda etkin şekilde yürütülmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve önleyici ve bilinçlendirici çalışmaların artırılması talimatını verdi.

"Mücadele çok yönlü sürecek"

Toplantı sonunda, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca güvenlik boyutuyla değil; eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve toplum destekli projelerle birlikte çok yönlü olarak sürdürüleceği ifade edildi. Kars'ta yürütülen çalışmaların, toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde genişletilerek devam edeceği bildirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı