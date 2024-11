Kars'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Düzenlendi

Kars'ta Vali Ziya Polat başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç, ulusal ve yerel basının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Ziya Polat, polis ve jandarmanın vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yaptığını söyledi.

Kars Valisi Ziya Polat, "Gazi Kars'ımızın huzur ve güvenliğini, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlama önceliğimiz doğrultusunda Valiliğimiz koordinasyonunda Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızla büyük bir gayret gösteriyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucu başta olmak üzere her türlü zararlı alışkanlıklardan ve kişilerden korumak, huzur ve güven ortamında eğitimlerini sürdürebilmeleri için çeşitli uygulamalar gerçekleştirmekteyiz. Üniversite yerleşkesi ve çevresinde, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin çevrelerinde, KYK yurtları ile ortaokul ve lise öğrencilerimizin kaldığı yurtların çevrelerinde, okul çevresindeki umuma açık iş yerlerinde, metruk binalarda denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir. Bu çalışmalarımızın yanında trafikten siber suçlara, göçmen kaçakçılığından terör örgütlerine, aranan şahıslardan dolandırıcılığa, fuhuştan yasa dışı bahise, suç teşkil edebilecek ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini bozacak, can ve mal emniyeti ile kamu düzenini bozacak her türlü suç ve suçluya karşı çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" dedi.

Polat, "308 bin 374 şahıs, 126 bin 569 araç sorgusu yapılmış, Haklarında toplam 270 yıl 259 ay 415 gün kesinleşmiş hapis cezası hükmü bulunan 53, Haklarında Adli para cezası hükmü bulunan 15, İfadeye yönelik aranması bulunan 94, Yoklama kaçağı 242 şahıs olmak üzere toplam 342 aranan şahıs ve 1 araç yakalanmıştır. Geçmiş tarihlerde meydana gelen; Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Hırsızlık 1, Hayvan Hırsızlığı 1 olmak üzere toplam 2 faili meçhul olay aydınlatılmıştır. Yasadışı yollarla ülkemizde bulunan 62 düzensiz göçmen şahıs yakalanmıştır. FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma suçu kapsamında 2 şüpheli şahıs, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak suçu kapsamında 4 şüpheli şahıs, Fuhşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temin Etmek suçu kapsamında 4 şahıs, Kumar Oynaması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçu kapsamında 12 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Ülkemizde bulunma süresi dolduğundan dolayı 1 şahsa Terke Davet Tebliği işlemi yapılmıştır. Banka ve ödeme kuruluşlarını hedef alan 27 zararlı yazılım, 5651 Sayılı Kanun gereği Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) bildirilmiştir. Sosyal medya/ internet platformları vasıtasıyla, genel güvenliği tehlikeye sokmak amacıyla paylaşım yapan 3 şahıs, nefret ve ayrımcılık yapmak amacıyla paylaşım yapan 1 şahıs hakkında yasal işlem yapılması amacıyla adli makamlara bildirilmiştir. 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında "Yasadışı Avlanmak" eyleminden 6 şahsa toplam 94.000 TL idari para cezası uygulanmış, şahısların kullandığı 3 av tüfeğine el koyma işlemi yapılmıştır. Sosyal Medya paylaşımlarından yabani kurdu öldürdüğü tespit edilen 1 şahsa 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu kapsamında toplam 23.800 TL idari para cezası uygulanmıştır. Jandarma Komando birliklerimizce, Ekim ayı içerisinde ilimiz kırsal alanında toplam 88 operasyon icra edilmiştir. Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 26 şahıs yakalanmıştır." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın Ekim ayı verileri basınla paylaşıldı. Toplantı daha sonra sona erdi. - KARS