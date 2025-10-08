Kars'ta Anız Yangını, Akbaba Dağı'nı Kısmen Yaktı

Kars'ta bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan anız yangının da Akbaba dağının bir kısmı yandı.

Kars'ta Akbaba dağlarından bilinmeyen bir sebepten dolayı anız yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın, Akbaba dağlarının bir yüzünün tamamen yanmasına neden oldu.

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının ulaşımın olmadığı Akbaba dağında çıkmasından dolayı itfaiye ekipleri tam anlamıyla müdahale edemezken, olayla ile ilgili tahkikat başlatıldı. Yangın ise daha sonra kendiliğinden söndü. - KARS