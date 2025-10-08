Haberler

Kars'ta Anız Yangını, Akbaba Dağı'nı Kısmen Yaktı

Kars'ta bilinmeyen bir nedenle çıkan anız yangını, Akbaba dağlarından bir kısmını yok etti. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü, itfaiye ekipleri ulaşım zorluğundan dolayı müdahale edemedi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kars'ta bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan anız yangının da Akbaba dağının bir kısmı yandı.

Kars'ta Akbaba dağlarından bilinmeyen bir sebepten dolayı anız yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın, Akbaba dağlarının bir yüzünün tamamen yanmasına neden oldu.

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının ulaşımın olmadığı Akbaba dağında çıkmasından dolayı itfaiye ekipleri tam anlamıyla müdahale edemezken, olayla ile ilgili tahkikat başlatıldı. Yangın ise daha sonra kendiliğinden söndü. - KARS

