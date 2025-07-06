Kars'ta 8 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Kars'ta 8 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Kars'ta evden çıkan ve 6 saatten fazla süredir kayıp olan 8 yaşındaki Melih Özkesemen için polis ekipleri arama çalışmalarına başladı. Aile, durumu emniyete bildirirken, vatandaşlardan da yardım istendi.

Kars'ta 6 saattir haber alınamayan 8 yaşındaki çocuğun bulunması için ekipler çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Caddesi üzerinde ikamet eden Melih Özkesemen (6), saat 17.00 sıralarında ablasının yanına gitmek üzere evden ayrıldı. Ancak küçük çocuktan bir daha haber alınamadı. Aile, çocuğun eve geri dönmemesi üzerine durumu Kars Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgede arama çalışmalarına başladı.

Kasım ve Arzu Özkesemen'in 8 yaşındaki çocukları Melih Özkesemen'i gören veya yerini bilen vatandaşların en yakın emniyet birimine başvurmaları ya da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları istendi.

Öte yandan polisin mahalledeki güvenlik kamerası görüntüleri de incelediği öğrenildi. 8 yaşındaki Melih Özkesemen'i arama çalışmaları devam ediyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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