Kars'ta 53 düzensiz göçmen yakalandı 3. Sayfa Haberleri Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 53 düzensiz göçmen yakalandı. Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 53 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin eksi 15 derece soğukta kar üzerinde donmak üzere oldukları öğrenildi. Kars'ta vatandaşlar Dikme köyü kırsalında Kars Çayı etrafından kalabalık grupların olduğunu fark etti. Durum Kümbetli Jandarma Karakolu'na bildirildi. Bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Kars Çayı etrafında bulunan çalılıklarda saklanan düzensiz göçmenler, bölgeye gelen jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Düzensiz göçmenlerin, Kağızman- Kars karayolundan Dikme köyü kırsalına geçtikleri anlaşıldı. Göçmenlerin yakalanmamak için Kars Çayı etrafında bulunan ağaçlık ve çalılık alanda saklandıkları anlaşıldı. "Soğutan donacaklardı" Öte yandan, Kars'ta yasa dışı yollardan giriş yaptıkları öğrenilen ve hava sıcaklığının geceleri eksi 20 derece, gündüzleri ise eksi 15 dereceyi bulan soğuktan olumsuz etkilenen düzensiz göçmenler, soğuktan donmak üzereyken jandarma ekiplerince bulundukları yerlerden alınarak jandarma araçlarına bindirilerek ısınmaları sağlandı. Kars Çayı etrafında bulunan çalılıklar arasında gözaltına alınan 53 düzensiz göçmen daha sonra Kümbetli Jandarma Karakoluna getirildi. Düzensiz göçmenlerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - KARS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kars Çayı Jandarma Göçmen Kars 3. Sayfa Haberler

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