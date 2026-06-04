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Kars'ta 5 gündür haber alınamayan genç için arama çalışmaları sürüyor

Kars'ta 5 gündür haber alınamayan genç için arama çalışmaları sürüyor
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Kars'ın Boğatepe köyünde yaşayan 26 yaşındaki Barış Ceco'dan 5 gündür haber alınamıyor. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve köylülerin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekipler, dron desteğiyle kırsal alan ve dere yataklarını tarıyor.

Kars'ta kendisinden 5 gündür haber alınamayan 26 yaşındaki Barış Ceco'nun bulunması için çalışmalar sürüyor.

Kars merkeze bağlı Boğatepe köyünde yaşayan Barış Ceco'dan (26) 5 gündür haber alınamıyor. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, Barış Ceco'nun uzun süre eve dönmemesi ve kendisine ulaşılamaması üzerine ailesi durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla Boğatepe köyü ve çevresinde kapsamlı arama çalışmaları başlatıldı.

Ekipler, kırsal alanlar, dere yatakları ve ulaşımı güç bölgelerde arama faaliyetlerini yoğunlaştırırken, çalışmalarda dron desteğinden de yararlanılıyor. Havadan ve karadan sürdürülen çalışmalar kapsamında geniş bir alan titizlikle taranıyor.

Barış Ceco'nun bulunması için yürütülen çalışmalara köy sakinleri de destek verirken, aile, Barış Ceco'yu gören, kendisiyle karşılaşan veya bulunduğu yere ilişkin herhangi bir bilgi sahibi olan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ya da en yakın kolluk kuvvetine bilgi vermelerini istedi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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