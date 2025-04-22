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Kars'ta 4 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Kars'ta 4 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
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Kars'ta, ateşli silah ve mermileri yasadışı olarak sokma, imal etme, nakletme, ve satma gibi suçlardan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir kişi, Sarıkamış'taki ikametgahında yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.

Kars'ta hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında, 4 yıl, 2 ay 'ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi saklandığı Sarıkamış ilçesindeki ikametgahında kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheli adli işlemlerinin yapılmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Konuyla ilgili Kars Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı olarak aranan şahısları, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mevhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" denildi. - KARS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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