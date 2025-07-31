Kars'ta 2 Yıl Önceki Cinayetin Zanlıları Bodrum'da Yakalandı
Kars'ta 2 yıl önce işlenen bir cinayetle ilgili olarak haklarında arama kararı bulunan iki zanlı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Zanlılar, Bodrum'da saklanırken JASAT ekipleri tarafından tespit edilip gözaltına alındı.
Kars'ta 2 yıl önce işlenen cinayetin zanlıları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ) ekipleri, Kars'ta 2 yıl önce arazi mevzusundan dolayı kasten öldürme suçundan haklarında arama kararı bulunan Erdoğan G. ve Muhammed G.'nin Bodrum'da olduğunu tespit etti.
Harekete geçen JASAT ekipleri, 2 kardeşi sabah saatlerinde Konacık Mahallesinde saklandıkları evde kıskıvrak yakaladı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa