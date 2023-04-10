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Kars polisinden örnek davranış

Kars polisinden örnek davranış

3. Sayfa Haberleri

Kars'ta polis, vatandaşının evini su basmasın diye seferber oldu.

Kars'ta polis, vatandaşının evini su basmasın diye seferber oldu. Polisin örnek davranışı vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polisler, devriye görevi esnasında bir inşaat çalışmasından dolayı şebeke suyunun borusunun patladığını fark etti.

Patlayan şebeke suyunun bölgedeki evlere dolduğunun ve bir ikamet sahibinin evde olmadığının görülmesi üzerine polis harekete geçti. Polisler vatandaşın evinin içerisine su dolmaması için kürekle suyun önüne set çekti. Duyun akış yönünü değiştirerek vatandaşın su basmasını önledi.

Vatandaşın evinin su basmasını önleyen polis, daha sonra belediye yetkililerini arayarak şebeke hattında meydana gelen patlağı ile ilgili bilgilendirdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kars 3. Sayfa Haberler

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