Kars merkezli 5 ilde "sahte el" operasyonu: 12 tutuklama

Kars merkezli olarak 5 ilde sosyal medya hesaplarını ele geçirerek dolandırıcılık yapan bir şebekeye yönelik düzenlenen 'Sahte El' operasyonunda, 22 şüpheli gözaltına alındı, 12'si tutuklandı. 4 aylık teknik ve fiziki çalışma sonrası gerçekleştirilen operasyonda, milyonlarca lira zarara neden olan dolandırıcılık eylemleri ortaya çıkarıldı.

Kars merkezli 5 ilde, sosyal medya hesaplarını ele geçirerek vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik "sahte el" operasyonu düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince 17 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda yakalanan 22 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Instagram, Facebook, Tiktok ve Messenger isimli sosyal medya uygulamaları üzerinden "sosyal yardım" adı altında sosyal medya hesaplarını ele geçiren, dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştiren, banka hesap bilgilerini ve şirket hesaplarını kullandıran şüpheli şahıslar tespit edildi. İncelemede bu yöntemle 52 kişinin dolandırıcılık mağduru olduğu ve 26 kişinin ise sosyal medya hesaplarının ele geçirildiği, milyonlarca lira müşteki zararının olduğu ortaya çıkarıldı.

4 aylık teknik ve fiziki çalışma sonucu düğmeye basıldı

Yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler Kars, Batman, Kocaeli, Artvin ve Adana'da toplam 17 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. "Sahte el" adı verilen operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüphelilerden 1'inin yakalama işlemleri devam ederken, 6 şüpheli ifade işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Adliyeye sevki edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 12 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

