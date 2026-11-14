Kars'ın Arpaçay ilçesinde ahır yangınında 18 büyükbaş ve 1 at telef oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kars'ta çıkan yangın büyük zarara yol açtı. Tuncer Güler'e ait ahırda çıkan yangında 18 büyükbaş hayvan ile 1 at telef olurken, alevlerin sıçradığı ev ve traktör de kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde Tuncer Güler'e ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahırdan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyerek çevreye yayılan yangın, ahırın bitişiğindeki eve ve önünde bulunan traktöre de sıçradı. Yangın sırasında ahırda bulunan 18 büyükbaş hayvan ile 1 at telef oldu. Alevlerin kısa sürede geniş bir alana yayılması nedeniyle ev, ahır ve traktörde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı