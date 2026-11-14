Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kars'ın Arpaçay ilçesinde ahır yangınında 18 büyükbaş ve 1 at telef oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ın Arpaçay ilçesinde ahır yangınında 18 büyükbaş ve 1 at telef oldu Haber Videosunu İzle
Kars'ın Arpaçay ilçesinde ahır yangınında 18 büyükbaş ve 1 at telef oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde bir ahırda çıkan yangında 18 büyükbaş hayvan ve 1 at telef oldu. Alevlerin sıçradığı ev ile traktör kullanılamaz hale gelirken, jandarma yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kars'ta çıkan yangın büyük zarara yol açtı. Tuncer Güler'e ait ahırda çıkan yangında 18 büyükbaş hayvan ile 1 at telef olurken, alevlerin sıçradığı ev ve traktör de kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde Tuncer Güler'e ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahırdan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyerek çevreye yayılan yangın, ahırın bitişiğindeki eve ve önünde bulunan traktöre de sıçradı. Yangın sırasında ahırda bulunan 18 büyükbaş hayvan ile 1 at telef oldu. Alevlerin kısa sürede geniş bir alana yayılması nedeniyle ev, ahır ve traktörde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Paris'in göbeğinde Kalaşnikoflu soygun! 1 milyon Euro'luk elmas çaldılar

Avrupa'nın orta yeri! Kalaşnikofla 1 milyon Euro'luk elmas çaldılar
Sahada ölümle biten pozisyonun cezası belli oldu! 12 maç men18

Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nizip'te kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına dalan hafif ticari araç yan yattı! Motosikletli son anda kurtuldu

Işıktaki araçların arasına daldı! Motosikletli son anda kurtuldu
ABD'de tüm uçuşlar durduruldu29

ABD'de kırmızı alarm! Tüm uçuşlar durduruldu
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalgada 8 şüpheliden 5'i tutuklandı

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında çok sayıda tutuklama
Marmara'da korkutan deprem! İstanbul ve Bursa'da hissedildi

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul ve Bursa'da hissedildi
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu

Ünlü şarkıcı eski eşiyle evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
Ankara'da 'Çobanlar Grubu'na operasyon! Servetlerine el konuldu

"Çobanlar Grubu"na operasyon! Servetlerine el konuldu
YENİ Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda

YENİ Parti'nin ilk kurultayı! Bahçeli'nin hediyesini 2 kişi zor taşıdı