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Kars-Iğdır Karayolunda Otomobil Şarampole Düştü: Yaralı Yok

Kars-Iğdır Karayolunda Otomobil Şarampole Düştü: Yaralı Yok
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Kars-Iğdır karayolu Dağpınar Yaylarlar mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole düştü. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Bölgede kısa süreli kontrollü ulaşım sağlanırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kars-Iğdır karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak şarampole düştü. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Kars-Iğdır karayolu Dağpınar Yaylarlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kars istikametine seyir halinde olan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç, şarampole düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Kazada otomobilde maddi hasar oluştu.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken, ekipler tarafından gerekli güvenlik önlemleri alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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