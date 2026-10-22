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Kars Emniyet Müdürlüğü Dikme Köyü öğrencilerine güvenli internet eğitimi verdi

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Kars Emniyet Müdürlüğü Dikme Köyü öğrencilerine güvenli internet eğitimi verdi
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Kars Emniyet Müdürlüğü, Dikme Köyü Hacı Yasemen Yılmazel Ortaokulu öğrencilerine temel güvenlik ve güvenli internet eğitimi verdi. Eğitimde kişisel bilgilerin korunması ve şüpheli durumlarda öğretmen ile aileye bilgi verilmesi anlatıldı, broşür dağıtıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Dikme Köyü Hacı Yasemen Yılmazel Ortaokulu öğrencilerine yönelik temel güvenlik ve güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmesi ve interneti daha güvenli kullanmaları amacıyla düzenlenen çalışmada, temel güvenlik kuralları hakkında bilgiler verildi. Özellikle dijital ortamda dikkat edilmesi gereken hususlara değinilerek öğrencilerin internet kullanımında daha bilinçli hareket etmelerinin önemi vurgulandı.

Bilgilendirmede, internet ortamında kişisel bilgilerin korunması, tanımadıkları kişilerden gelen mesaj ve bağlantılara karşı dikkatli olunması, şüpheli durumlarla karşılaşıldığında öğretmenlere ve ailelerine bilgi verilmesi gibi konular üzerinde duruldu. Ayrıca öğrencilerin hem okulda hem de günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri olumsuz durumlara karşı dikkatli olmaları gerektiği anlatıldı.

Eğitimin ardından öğrencilere, aktarılan bilgilerin pekiştirilmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma ile öğrencilerin temel güvenlik kuralları ve bilinçli internet kullanımı konusunda farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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