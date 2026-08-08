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Kars'ta tren arızası hemzemin geçitte trafiği kilitledi

Kars'ta tren arızası hemzemin geçitte trafiği kilitledi
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Kars-Akyaka seferini yapan yolcu treni, Duraklı köyü yakınlarındaki hemzemin geçitte arızalandı. Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından çekici trenle kaldırılan trenin geçitten çekilmesiyle araç trafiği yeniden normale döndü. Arızanın nedeni teknik incelemeyle belirlenecek.

Kars-Akyaka seferini yapan yolcu treni, Duraklı köyü yakınlarında arızalanarak hemzemin geçitte kaldı. Arızalanan trenin bulunduğu yerden çekilmesiyle hemzemin geçitte araç trafiği yeniden normale döndü.

Edinilen bilgilere göre, Kars-Akyaka seferini gerçekleştiren yolcu treni, henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza yaptı. Duraklı ve Kürekdere köylerini birbirine bağlayan hemzemin geçitte kaldı. Tren geçiş güzergahını kapatınca her iki yönden gelen araçların geçişi durdu.

Trenin hemzemin geçitte kalması nedeniyle bölgede araç yoğunluğu oluştu.

Arızanın giderilmesi ve trenin yeniden hareket ettirilmesi amacıyla ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Yaklaşık 3 saat boyunca sürdürülen müdahalelere rağmen arızanın giderilememesi üzerine Kars'tan çekici tren ve ekiplerin bölgeye gönderilmesine karar verildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin çalışması sonucunda arızalanan yolcu treni bulunduğu yerden çekilerek Kars'a götürüldü. Trenin hemzemin geçitten kaldırılmasının ardından araçların geçişine yeniden izin verildi. Bir süre araç yoğunluğunun yaşandığı bölgede trafik akışı normale döndü. Trenin arızasının neden kaynaklandığı yapılacak işlemlerin teknik incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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