Karpuzlu'da Jandarma Ekiplerinden Dolandırıcılık ve Hırsızlık Konusunda Bilgilendirme

Karpuzlu'da Jandarma Ekiplerinden Dolandırıcılık ve Hırsızlık Konusunda Bilgilendirme
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Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde jandarma ekipleri, pazaryerinde vatandaşa dolandırıcılık ve hırsızlık konularında önlem almayı öğretmek amacıyla bilgilendirme yaptı.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde jandarma ekipleri pazaryerinde vatandaşları dolandırıcılık ve hırsızlık konularında bilgilendirdi.

Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Karpuzlu Tekeler Mahallesi'nde Mahalle Meydanı'nda kurulan seyyar Pazaryeri kontrol edildi. Pazara gelen vatandaşlara dolandırıcılık, sahte para ve hırsızlık gibi olaylara karşı alınacak tedbirler konusunda bilgilendirme yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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