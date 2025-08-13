Karpuzlu'da Balık Tutmaya Giden Genç Gölette Boğuldu

Karpuzlu'da Balık Tutmaya Giden Genç Gölette Boğuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde, Şenköy Baraj Göleti'ne balık tutmaya giden 27 yaşındaki Sezai Canal'ın cansız bedenine, dalgıç ekipleri tarafından ulaşıldı. Canal'ın kayalıklardan düşerek boğulduğu tahmin ediliyor.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde gölete balık tutmaya giden ve kendisinden haber alınamayan gencin, dalgıç ekipleriyle yapılan çalışmalar sonucunda cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Karpuzlu ilçesi Şenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sezai Canal (27), öğle saatlerinde Şenköy Baraj Göleti'ne balık tutmaya gideceğini söyeleyerek evden çıktı. Havanın kararmasıyla birlikte eve geri dönmeyen Canal'ı merak eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa ürede bölgeye gelen ekipler, gölet çevresinde inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda Canal'ın gölet kenarında terlikleri bulundu. Gencin bulunması için bölgede arama kurtarma çalışması başlatılırken, epilepsi hastası olduğu öğrenilen gencin, gölete düşmüş olma ihitmaline karşı da bölgeye dalgıç ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerince gölette yapılan çalışmalar sonucunda gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Canal'ın cansız bedeni ekipler tarafından gölette çıkarılarak morga kaldırılırken, bölgede yapılan ilk incelemelere göre Canal'ın oltaya takılan balığı çekmek istediği esnada kayalıklardan kayarak gölete düştüğü ve boğulduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Avukat Rezan Epözdemir'in savcılık ifadesi! 150 bin dolarlık rüşvet iddiası soruldu

İlk kez savcılıkta konuştu! Dudak uçuklatan rüşvet iddiasına yanıt
CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler

CHP lideri, Çerçioğlu'na demediğini bırakmadı: Ey topuklayan efe...
Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza: 6 kişi hayatını kaybetti
Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler

Özel'den AK Parti'ye geçecek Özlem Çerçioğlu'yla ilgili çarpıcı iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Alaska zirvesi öncesi Putin'e tehdit

Trump'tan tarihi zirve öncesi Putin'e açık tehdit: Savaş bitmezse...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.