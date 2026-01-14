Bingöl'de yolda kalan paletli ambulansı ekipler kurtardı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Karlıova ilçesinde kara saplanan paletli ambulans, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiyor. Kar yağışının yanı sıra bölgede tipi de etkili oluyor. İlçeye bağlı Yoncalık köyüne diyaliz hastasını almak için yola çıkan paletli ambulans, kara saplandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile ambulans bulunduğu yerden çıkartılarak kurtarıldı. - BİNGÖL