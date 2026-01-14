Haberler

Bingöl'de yolda kalan paletli ambulansı ekipler kurtardı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bir paletli ambulans kara saplandı. İl Özel İdaresi ekipleri, diyaliz hastasını almak üzere giden ambulansı kurtardı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Karlıova ilçesinde kara saplanan paletli ambulans, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiyor. Kar yağışının yanı sıra bölgede tipi de etkili oluyor. İlçeye bağlı Yoncalık köyüne diyaliz hastasını almak için yola çıkan paletli ambulans, kara saplandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile ambulans bulunduğu yerden çıkartılarak kurtarıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com

