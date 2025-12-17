Haberler

Karda mahsur kalan sürücünün yardımına yetişti

Erzurum'un Tekman ilçesinde karda mahsur kalan bir sürücünün yardımına off-road aracı yetişti. Erzurum Macera Off-road Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü üyesi Recep Tepe, zorlu şartlarda sürücüyü ve aracını güvenli bölgeye taşıdı.

Erzurum'un yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor. Karlı ve buzlu yolda mahsur kalan bir vatandaşın yardımına ise off-road aracı yetişti.

Erzurum'un Tekman ilçesine yönüne giden bir araç, kaygan yol sebebiyle kara saplandı. Karda mahsur kalan sürücü, Erzurum Macera Off-road Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü üyesi Recep Tepe'ye ulaşarak yardım istedi. Yardım talebini geri çevirmeyen Tepe, zorlu çalışma sonrası aracı mahsur kaldığı yerden çıkardı.

"Her zaman yardım ederiz"

Macera Off-road Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü üyesi Recep Tepe, seyahat ettikleri güzergahlarda zaman zaman benzeri olaylarla karşılaştıklarını belirterek, "Söz konusu arkadaş benimle iletişim kurdu. Yardımda bulunabilir misiniz diye sordu. Biz de vatandaşın bu talebini geri çevirmedik ve Erzurum Tekman bağlantı yolu Palandöken Dağının deniz seviyesinden 2 bin 648 metre yükseklikte olan vatandaşlarımızı ve içinde bulundukları aracı kurtarmak için yola çıktık. Olay yerine ulaştık ve araçta iki vatandaşımız bulunuyordu. Kendilerini ve araçlarını en hassas şekilde kurtarıp güvenli bölgeye geçmelerine yardımcı olduk" dedi - ERZURUM

