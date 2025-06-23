Karkamış'ta Yangın: 50 Dönüm Ekin Küle Döndü

Karkamış'ta Yangın: 50 Dönüm Ekin Küle Döndü
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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde çıkan yangında 50 dönümlük buğday ve arpa ekili alan kül oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin ve mahallelinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde çıkan yangında buğday ve arpa ekili 50 dönümlük alan küle döndü.

Gaziantep'in Karkamış ilçesi Keleklioğlu Mahallesi'ndeki arpa ve buğday ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler hızla yayılırken, yangını görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ve mahallelinin çabalarıyla kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 50 dönüm ekili alan küle döndü.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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