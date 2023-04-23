Adana'da bayramda cinnet getiren emekli polis karısını ve akrabasını vurdu

Adana'nın Kozan ilçesinde bayramın son gününde emekli polis, kendisini aldattığını düşündüğü karısını ve akrabasını silahla vurarak yaraladı. Yaralı iki kişi hastaneye kaldırılırken, zanlı polise teslim oldu.

Ladin Sokak'ta saat 14.30 sularında Yunus Apartmanı 3. katında meydana gelen olayda iddiaya göre eşinin kendisini aldattığını düşünen emekli polis memuru O.Ü. eşi M.Ü. ve evde akrabası olduğu iddia edilen H.E'yi silahla vurdu. Daha sonra emekli polis memuru evden ayrıldı.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Sesleri duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı iki kişiyi Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralanan iki kişi ilk müdahalenin ardından Adana'daki hastanelere sevk edildi. Polis ise zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Bir süre sonra zanlı polise teslim oldu.

KENDİSİNİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN VURMUŞ

Annesinin vurulduğunu örenen ve olay yerinde gelen M.Ü.'nün kızı sinir krizi geçirdi. Polise teslim olan zanlının eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için vurduğunu söylediği öne sürüldü.