Karısını sokak ortasında öldüren koca tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te tartıştığı eşi Dilek Özdemir'i sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren Nazım Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şehitkamil ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde yaşayan ve gece 23: 00 sıralarında evinde tartışan Nazım Özdemir ile eşi Dilek Özdemir'in kavgası kısa sürede sokağa taşmış, cinnet getiren öfkeli koca Nazım Özdemir, 3 çocuğunun annesi eşi Dilek'e pompalı tüfekle ateş ederek öldürmüştü. Sokak ortasında kocası tarafından öldürülen Dilek Özdemir'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilmişti. Karısını öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Nazım Özdemir, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanırken, yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmişti.

Gazetecilerin, 'eşinizi neden öldürdünüz' sorularını yanıtsız bırakan öfkeli koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, ceza evine gönderildi.