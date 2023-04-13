Karısını, kendisini aldattığını düşündüğü için öldürmüş

Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 çocuk annesi eşini 5 yerinden bıçaklayıp öldüren zanlının cinayeti, kendisini aldattığını düşündüğü için işlediği ortaya çıktı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 çocuk annesi eşini 5 yerinden bıçaklayıp öldüren zanlının cinayeti, kendisini aldattığını düşündüğü için işlediği ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz 11 Nisan Salı günü Salihli'nin Mersindere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye, Mersindere Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilikle uğraştığı öğrenilen Alirıza Aydoğan (55) eşi ev hanımı Serap Aydoğan (46) ile sözlü tartışmaya başladı. Kıskançlık nedeniyle çıktığı öğrenilen tartışmanın büyümesi üzerine Alirıza Aydoğan, eşi Serap Aydoğan'ı 5 yerinden bıçaklayıp ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serap Aydoğan, Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı Serap Aydoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından 3 çocuk babası Alirıza Aydoğan, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 5 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybeden Serap Aydoğan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Mersindere Mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, 3 çocuk annesi eşini 5 yerinden bıçaklayıp öldüren Alirıza Aydoğan'ın ifadesinde, "Eşim akşamları dışarıya çıkıyordu. Beni aldattığını düşündüğüm için aramızda tartışma çıktı. Tartışma sonrası sinirlerime hakim olamayıp eşimi 5 yerinden bıçakladım" dediği öğrenildi. - MANİSA